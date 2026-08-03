Украинские спасатели дали взятки, чтобы сбежать из страны Спасатели Украины давали взятки за шанс сбежать во Францию

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС, аналог МЧС) платили более $5 тыс. (400 тыс. рублей), чтобы покинуть страну под видом командировки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Отмечается, что спасатели пытались попасть во Францию для якобы тушения лесных пожаров.

Сотрудники украинской ГСЧС прибыли во Францию, чтобы помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами. По предварительной информации, сумма взятки за эту «командировку» превышала $5 тыс., а многие спасатели не намерены возвращаться на Украину, — отметил собеседник агентства.

Ранее украинский беженец рассказал, что таможенники на Украине в 2023 году брали взятки за выезд из страны. По его словам, сумма, которую требовали за выезд из страны, достигала $7 тыс. (556 тыс. рублей).

До этого служба безопасности Украины задержала в Николаеве троих мужчин за продажу фальшивых паспортов и водительских удостоверений. Подделки давали возможность уклониться от мобилизации. Готовые фальшивые документы с гражданством стран Южного Кавказа пересылали покупателям почтовыми сервисами