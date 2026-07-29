СБУ перекрыла канал уклонения от мобилизации СБУ задержала украинцев за сбыт фейковых документов для уклонения от мобилизации

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве троих мужчин за продажу фальшивых паспортов и водительских удостоверений, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Подделки давали возможность уклониться от мобилизации.

Отмечается, что готовые фальшивые документы с гражданством стран Южного Кавказа пересылали покупателям почтовыми сервисами. Оплата поступала на банковские счета. При задержании у мужчин изъяли 150 подделок, сообщили в СБУ.

Ранее главу одного из районных военкоматов в Одессе задержали по подозрению в получении взятки. В операции участвовали сотрудники СБУ.

До этого уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что выйти из автобуса сразу после задержания сотрудниками ТЦК можно за $10 тыс. (780 тыс. рублей). Он подтвердил, что система превратилась в рыночные отношения, где идут на фронт только те, у кого не было денег откупиться.