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29 июля 2026 в 14:19

СБУ перекрыла канал уклонения от мобилизации

СБУ задержала украинцев за сбыт фейковых документов для уклонения от мобилизации

СБУ СБУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Служба безопасности Украины задержала в Николаеве троих мужчин за продажу фальшивых паспортов и водительских удостоверений, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Подделки давали возможность уклониться от мобилизации.

Отмечается, что готовые фальшивые документы с гражданством стран Южного Кавказа пересылали покупателям почтовыми сервисами. Оплата поступала на банковские счета. При задержании у мужчин изъяли 150 подделок, сообщили в СБУ.

Ранее главу одного из районных военкоматов в Одессе задержали по подозрению в получении взятки. В операции участвовали сотрудники СБУ.

До этого уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что выйти из автобуса сразу после задержания сотрудниками ТЦК можно за $10 тыс. (780 тыс. рублей). Он подтвердил, что система превратилась в рыночные отношения, где идут на фронт только те, у кого не было денег откупиться.

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