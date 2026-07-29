Турэксперт рассказал, как сделать Тверь центром притяжения путешественников

В Твери следует развивать инфраструктуру и вкладываться в достопримечательности, а также составлять разнообразный календарь городских событий — все это позволит завлечь путешественников, заявил в беседе с НСН президент Союза турагентств Сергей Голов. Кроме того, по его словам, важно совершенствовать местные туристические информационные центры (ТИЦ).

Там нужно обязательно развивать ТИЦ. Центр должен находиться на въезде в город, на вокзале и на автобусных станциях. Сейчас турпоток в Тверь не такой серьезный. Необходимо популяризировать объекты размещения, потому что их там не очень много. Нужно создать событийный календарь. Он дает 70% успеха, если он интересен и, если о нем заранее говорить. Из Москвы до Твери можно добраться на электричке или за три часа на машине. Там есть что посмотреть, где покушать, но вот сами объекты размещения требуют дополнительных вложений, — отметил Голов.

По его мнению, к развитию туризма в городе нужно привлекать бизнесменов. Он добавил, что путешественников можно заинтересовать вкусной едой, разноформатными фестивалями и местным колоритом, например встречами с ремесленниками.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев заявил, что Тверь официально включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». До этого момента в его состав входило девять городов.