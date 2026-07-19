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19 июля 2026 в 20:07

Стало известно, какой город включили в Золотое кольцо России

Губернатор Королев: Тверь вошла в Золотое кольцо России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тверь официально включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России», сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев в МАКСе. Радостным событием он поделился на торжественном открытии празднования Дня города.

Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России»! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас! — подчеркнул Королев.

До этого момента в состав Золотого кольца входило девять городов. А в 2027 году Золотое кольцо отметит юбилей — 60 лет. Этот маршрут объединяет города, в которых есть уникальные памятники, богатая история и культура.

Ранее турэксперт Михаил Кожухов объяснил, что населенные пункты Золотого кольца России постоянно улучшают — некоторые из них уже стали образцово-показательными. Он уточнил, что включать новые населенные пункты в маршрут следует исключительно после обсуждения с экспертами из разных областей. К этому вопросу должны подключиться историки, отельеры, логисты и другие специалисты, подчеркнул эксперт.

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