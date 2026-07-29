Спецназ устроил облаву на тайца, подозреваемого в похищении двух россиян В Таиланде силовики проводят операцию у дома подозреваемого в похищении россиян

Тайский спецназ проводит операцию у дома мужчины, подозреваемого в похищении брата и сестры из Тюмени, передает The Pattaya News. По данным канала, силовики окружили здание.

Предполагаемым похитителем называют жителя Тхану по прозвищу Понг. Отмечается, что его ранее неоднократно судили за незаконное владение оружием и похищение человека. На него полиции указали соседи. Они заметили подозрительное поведение.

Недалеко от дома был найден мотоцикл, на котором передвигались 22-летняя Диана и ее 17-летний брат. Транспортное средство было разобрано и закопано в землю. Регистрационный номер показал, что транспорт принадлежал пропавшим.

Ранее сообщалось, что брат и сестра из России пропали рано утром в Паттайе при подозрительных обстоятельствах. Светлана Шерстобоева, лидер российской волонтерской группы, разыскивающей пропавших в азиатской стране, рассказала, что они отправились в поездку на мотоцикле, через 20 минут прислали матери сообщение со словом «срочно» и больше не выходили на связь.

До этого москвич попал в рабство в Мьянме. Молодой человек пытался найти деньги, чтобы помочь своей невесте оплатить учебу в столичном медуниверситете. Он попросил у мамы денег, а затем исчез. После этого его девушка получила от него сообщение, в котором он написал, что жив, но не знает, где находится.