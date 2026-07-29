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29 июля 2026 в 13:46

В деле о таинственной пропаже россиян в Таиланде появился новый поворот

Подозреваемого по делу о пропаже россиян установили в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полиция установила личность подозреваемого, который может быть причастен к исчезновению двух россиян в Паттайе, сообщило Таиландское информационное агентство. По информации журналистов, это местный житель по имени Понг.

Известно, что недалеко от дома подозреваемого полиция обнаружила разобранный и закопанный в грунт мотоцикл. Известно, что на нем передвигали пропавшие россияне.

О местонахождении 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата до сих пор ничего не известно. Последний раз их видели во время ночной прогулки на мопеде, они двигались в сторону горы Као Чи Чан неподалеку от Паттайи. По информации источника, незадолго до пропажи девушка успела отправить матери тревожное сообщение со словом «Срочно!», а также заявила о возможной слежке.

До этого москвич попал в рабство в Мьянме. Молодой человек пытался найти деньги, чтобы помочь своей невесте оплатить учебу в столичном медуниверситете. Он попросил у мамы денег, а затем исчез. После этого его девушка получила от него сообщение, в котором он написал, что жив, но не знает, где находится.

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