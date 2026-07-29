В Таиланде нашли мопед брата и сестры, пропавших после тревожного сообщения В Таиланде откопали разобранный мопед двух пропавших россиян

В Таиланде обнаружили мопед, на котором перед исчезновением передвигались пропавшие брат и сестра из России, пишет Telegram-канал SHOT. Находка оказалась сильно поврежденной: неизвестные разобрали байк на части и закопали в землю. При этом номерной знак транспортного средства полностью совпал с тем, что находился на байке молодых людей.

О местонахождении 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата до сих пор ничего не известно. Последний раз их видели во время ночной прогулки на мопеде, они двигались в сторону горы Као Чи Чан неподалеку от Паттайи. По информации канала, незадолго до пропажи девушка успела отправить матери тревожное сообщение со словом «Срочно!», а также заявила о возможной слежке.

Позже найденные записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, что россиян сопровождали неизвестные мужчины, уточнил источник. Местные жители опасаются, что их могли похитить для принудительного труда в криминальных кол-центрах соседних стран.

До этого москвич попал в рабство в Мьянме. Молодой человек пытался найти деньги, чтобы помочь своей невесте оплатить учебу в столичном медуниверситете. Он попросил у мамы денег, а затем исчез. После этого его девушка получила от него сообщение, в котором он написал, что жив, но не знает, где находится.