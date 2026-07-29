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29 июля 2026 в 09:58

Приставы с новой силой взялись за Telegram

Приставы принудительно взыскивают 8 млн рублей штрафов с мессенджера Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Приставы принудительно взыскивают с Telegram 8 млн рублей штрафов, следует из материалов ФССП. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, при этом еще 17,5 млн рублей по 24 исполнительным производствам взыскать не удалось из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов.

По данным на 29 июля, в отношении мессенджера заведены три производства на основании актов Роскомнадзора и судебного участка Москвы. Они датированы в период с сентября 2025 года по июль 2026-го.

Ранее основателю Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Началась процедура его объявления в международный розыск. Обвинение связано с тем, что администрация мессенджера не удаляла каналы и чаты, которые активно используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для вербовки россиян. Позже стало известно, что Дурова могут приговорить к пожизненному лишению свободы, если будет установлена его вина.

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