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29 июля 2026 в 10:57

Дурова не обнаружили в базе Интерпола

Дурова не обнаружили в базе Интерпола после возбуждения дел во Франции и России

Павел Дуров Павел Дуров Фото: lukomore.org/Global Look Press
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Имя основателя Telegram Павла Дурова не фигурирует в открытой базе разыскиваемых Интерполом лиц, следует из базы данных международного розыска. Информация о его розыске также не появлялась в открытой базе международной полиции после возбуждения против него уголовного дела во Франции.

При этом отсутствие Дурова в открытой базе Интерпола не означает, что его не разыскивают. Информация о розыске может быть закрытой и доступной только правоохранительным органам стран — участниц Интерпола.

Ранее сообщалось, что Telegram не удалил множество каналов, чатов и ботов, которые использовали украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. По данным ведомства, через них готовили и координировали диверсии, теракты и массовые убийства, а также занимались кибермошенничеством.

Адвокат Владимир Жеребенков допустил, что Дурова могут заочно арестовать на территории России. Обычно после ареста, продолжил эксперт, российские правоохранительные органы начинают добиваться экстрадиции в Россию, в том числе по линии Интерпола.

Общество
Франция
Интерпол
Павел Дуров
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