Названо число россиян, получивших новую налоговую выплату

Семейную налоговую выплату, которая начала действовать с 1 июня, уже получили 3,4 млн россиян, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он также отметил, что с 2026 года налоговая ставка для родителей с тремя и более детьми была снижена до 6%, а механизм взаимодействия с Социальным фондом отлажен до автоматизма, передает пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

Если говорить о льготах и пособии для многодетных семей, то ставка НДФЛ у таких родителей в этом году снижена до 6%. <…> И должен сказать, что у нас очень быстро идет такое взаимодействие. Буквально в несколько часов обрабатываются все заявки, которые к нам приходят и которые мы отдаем Социальному фонду. И уже сегодня это 3,4 млн граждан, — рассказал Егоров.

Ранее глава ФНС сообщал, что повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% принесло российскому бюджету 426 млрд рублей за первое полугодие 2026 года. Он подчеркнул, что прогнозы о том, что поступления окажутся меньше, не сбылись.