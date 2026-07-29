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29 июля 2026 в 11:45

Названо число россиян, получивших новую налоговую выплату

ФНС: 3,4 млн россиян получили новую семейную налоговую выплату с 1 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Семейную налоговую выплату, которая начала действовать с 1 июня, уже получили 3,4 млн россиян, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он также отметил, что с 2026 года налоговая ставка для родителей с тремя и более детьми была снижена до 6%, а механизм взаимодействия с Социальным фондом отлажен до автоматизма, передает пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

Если говорить о льготах и пособии для многодетных семей, то ставка НДФЛ у таких родителей в этом году снижена до 6%. <…> И должен сказать, что у нас очень быстро идет такое взаимодействие. Буквально в несколько часов обрабатываются все заявки, которые к нам приходят и которые мы отдаем Социальному фонду. И уже сегодня это 3,4 млн граждан, — рассказал Егоров.

Ранее глава ФНС сообщал, что повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% принесло российскому бюджету 426 млрд рублей за первое полугодие 2026 года. Он подчеркнул, что прогнозы о том, что поступления окажутся меньше, не сбылись.

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