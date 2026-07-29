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29 июля 2026 в 11:26

В России раскрыли детали нового обмена пленными с Украиной

Лантратова: ведется подготовка к новому обмену пленными с Украиной

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Подготовка к новому обмену пленными между Россией и Украиной уже ведется, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в «Сенеже». По ее словам, которые приводит ТАСС, дату не раскрывают, чтобы не помешать процессу.

Мы готовим ближайший обмен. Дату мы пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс, — сказала она.

До этого Лантратова рассказала, что Россия и Украина в ходе обменов передают друг другу одинаковое количество военнопленных. С момента ее назначения в рамках обменов в Россию вернулись 550 военнослужащих.

Омбудсмен также отмечала, что власти Украины не считают жителей Донбасса людьми, называя их «генетическим мусором». Она рассказала, что детей из обстреливаемых ВСУ районов начали вывозить с 2014 года. По ее словам, Киев не разрешил ей вывезти раненную украинским снарядом девочку из зоны СВО.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Александр Венжега рассказал об обстоятельствах своей мобилизации и заявил о претензиях к сотруднику ТЦК (аналог военкоматов), который отправил его в армию, несмотря на проблемы со здоровьем. Он подчеркнул, что его дважды задерживали.

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Украина
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