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29 июля 2026 в 12:18

«Огромное завоевание»: ФНС о получении льгот в России

Глава ФНС Егоров: доля проактивно получающих льготы россиян достигла 98%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Доля жителей России, которые претендуют на льготы и получают их в проактивном режиме, составила 98%, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Он назвал достижение огромным завоеванием, об этом говорится на сайте ФНС.

Уже сегодня 98% граждан, которые претендуют на льготы, получают их в проактивном режиме. 17 федеральных ведомств, которые дают нам информацию, довели качество предоставления информации до 99,9%. У нас неточность — всего 0,1%. Считаю, что это огромное завоевание, — отметил Егоров.

Ранее глава ФНС рассказал, что семейную налоговую выплату, которая начала действовать с 1 июня, уже получили 3,4 млн россиян. Он отметил, что с 2026 года налоговая ставка для родителей с тремя и более детьми была снижена до 6%, а механизм взаимодействия с Социальным фондом отлажен до автоматизма.

До этого Егоров сообщал, что повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% принесло российскому бюджету 426 млрд рублей за первое полугодие 2026 года. Он подчеркнул, что прогнозы о том, что поступления окажутся меньше, не сбылись.

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