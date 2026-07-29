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29 июля 2026 в 12:17

Стало известно, что будет с банковскими счетами Дурова в России

Адвокат Зернов: банковские счета Дурова в России могут заблокировать

Павел Дуров Павел Дуров Фото: lukomore.org/Global Look Press
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Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову могут заблокировать банковские счета в России в случае его включения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заявил РИА Новости адвокат Олег Зернов. По его словам, фигуранты этого списка подлежат блокировке финансовыми организациями.

Физлица из списка вправе осуществлять операции, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, осуществлять операции, направленные на уплату налогов и штрафов, — отметил Зернов.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков выразил мнение, что ограничения в отношении Telegram в России могут быть усилены после предъявления Дурову обвинений в содействии терроризму. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в РФ.

До этого политолог, публицист подполковник ФСБ РФ в отставке Александр Беляев заявил, что Дуров вряд ли получит пожизненный срок по предъявленному ему обвинению. Для столь сурового приговора в деле должно быть больше доказательств причастности непосредственно предпринимателя к действиям исполнителей, уточнил эксперт.

Общество
Россия
Павел Дуров
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