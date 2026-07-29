Подросток пришел в заброшку ради эффектного селфи и сорвался с высоты В Петербурге 15-летний подросток сорвался с высоты, когда делал селфи в заброшке

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток сорвался с высоты, пытаясь сделать селфи в заброшенном здании на набережной Обводного канала, передает «Фонтанка». Его доставили в детскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Подросток хотел сделать эффектный снимок, однако не удержался и упал вниз. Прибывшие на место медики обнаружили пострадавшего рядом с одним из заброшенных корпусов. В данный момент состояние подростка оценивают как тяжелое, он помещен в реанимацию.

Ранее один человек погиб после падения лифта в жилом доме на востоке столицы. Источник сообщил, что спасатели пытались достать тело из лифтовой шахты.

До этого два альпиниста сорвались в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии на высоте около 3700 метров. Сообщалось, что туристы находились в районе пика Виа-тау. В результате падения один альпинист получил травмы, несовместимые с жизнью, а второй — пострадал. На место трагедии выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра «Лидер» МЧС России.