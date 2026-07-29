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29 июля 2026 в 13:41

Обстановка в Крыму 29 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 29 июля, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 29 июля, изменение расписания

До 3 августа включительно все поезда «Таврия» Крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк. Перевозка между ней и станциями в Крыму осуществляется автобусами, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Такой порядок движения на железной дороге актуален до 3 августа включительно. О дальнейших изменениях перевозчик объявит позже. Актуальное расписание и информация об оплате талонов на автобус можно посмотреть на сайте перевозчика.

Напомним, что изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на автомобиле можно через Крымский мост. По состоянию на утро 29 июля очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани нет.

При этом в ночь на 29 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства, а также находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, который проходит по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

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Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
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