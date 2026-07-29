В Минэнерго рассказали о ситуации с топливом в России

В Минэнерго рассказали о ситуации с топливом в России Минэнерго России: ситуация с топливом находится под контролем

Ситуация с топливом в России непростая, однако власти держат ее под контролем, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин после заседания штаба. Он отметил, что правительство знает, в каких регионах возникают сложности, и принимает меры для их быстрого решения, передает РИА Новости.

Никто не говорит, что ситуация простая. Но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса ее удается держать под контролем, — пояснил Сорокин.

Ранее Минэнерго РФ сообщило об улучшении ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов страны. Глава ведомства Сергей Цивилев отметил, что положительная динамика фиксируется по меньшей мере в пяти субъектах. В ведомстве добавили, что министерство совместно с регионами РФ реализует меры по насыщению нефтепродуктами, исходя из потребностей каждого региона.

Накануне в Госдуме предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке. С предложением к вице-премьеру РФ Александру Новаку обратился зампред ГД Борис Чернышов. Согласно инициативе, этот механизм позволит обеспечить топливом стратегически важные отрасли экономики страны.