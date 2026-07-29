Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 14:29

В Минэнерго рассказали о ситуации с топливом в России

Минэнерго России: ситуация с топливом находится под контролем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация с топливом в России непростая, однако власти держат ее под контролем, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин после заседания штаба. Он отметил, что правительство знает, в каких регионах возникают сложности, и принимает меры для их быстрого решения, передает РИА Новости.

Никто не говорит, что ситуация простая. Но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса ее удается держать под контролем, — пояснил Сорокин.

Ранее Минэнерго РФ сообщило об улучшении ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов страны. Глава ведомства Сергей Цивилев отметил, что положительная динамика фиксируется по меньшей мере в пяти субъектах. В ведомстве добавили, что министерство совместно с регионами РФ реализует меры по насыщению нефтепродуктами, исходя из потребностей каждого региона.

Накануне в Госдуме предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке. С предложением к вице-премьеру РФ Александру Новаку обратился зампред ГД Борис Чернышов. Согласно инициативе, этот механизм позволит обеспечить топливом стратегически важные отрасли экономики страны.

власти
Минэнерго
топливо
бензин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог рассказал о встрече Трампа и Зеленского
«Реверанс Трампу»: в России раскрыли значение атаки Украины на судно Ирана
В Конго заявили о тысячах случаях заболевания лихорадкой Эбола
Пашинян намекнул на переговоры с Путиным в будущем
Сообщение о минировании в порту Констанцы поступило с украинского номера
Депутат призвал Telegram сесть за стол переговоров
Стали известны детали похищения двух россиян в Таиланде
Стало известно, когда снизятся цены на арбузы
«Он хочет 300 штук»: раскрыто, что запросил Зеленский у Трампа
Стало известно, за что готовы доплачивать покупатели квартир
Криминалист объяснил, как защитить детей от вербовки
В ВОЗ предложили новую меру для борьбы с ВИЧ
«Я заложник ситуации»: Филатова об изоляции российской легкой атлетики
Легкоатлетка Филатова раскрыла, что помогло ей вернуться к соревнованиям
На россиянку завели дело за критику обливания водой
«Занесем кейс»: экс-офицер СБУ допустил, что Киеву заплатили за удар по КТК
В Госдуме назвали главный итог встречи Трампа и Зеленского
«Предложил помощь»: Зеленский решил вмешаться в проблемы другой страны
Турэксперт рассказал, как сделать Тверь центром притяжения путешественников
В Израиле раскрыли, почему Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.