Российская ракета Х-39 ЛМУР ликвидировала пункт украинских дроноводов

Вооруженные силы РФ с помощью авиационной ракеты Х-39 ЛМУР поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Краснополье, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Уничтожение пункта подтвердили средствами оперативной съемки с воздуха. Кроме того, по опорному пункту украинских войск был нанесен дополнительный точечный удар с использованием фугасных авиабомб.

В ведомстве уточнили, что атаке подвергся пункт 4-й отдельной бригады быстрого реагирования нацгвардии. Его сровняли с землей при помощи пяти авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования.

Высокоточные удары также нанесли в Днепропетровской области, там были поражены два железнодорожных локомотива, задействованных противником для транспортировки военных грузов. Все цели и техника украинских сил в районах проведения операции были успешно ликвидированы, добавили в министерстве.

Ранее Минобороны показало, как российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по сухогрузу в Черном море, который перевозил груз для Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, судно следовало в порт Черноморск в Одесской области. На кадрах видно, как беспилотник приближается к судну и врезается в его кормовую часть.