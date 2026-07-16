МО показало, как дрон «Герань» «вонзился» в корму судна с грузом ВСУ

МО показало, как дрон «Герань» «вонзился» в корму судна с грузом ВСУ Минобороны показало кадры поражения сухогруза, следовавшего в порт Черноморск

Минобороны показало, как российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по сухогрузу в Черном море, который перевозил груз для Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, судно следовало в порт Черноморск в Одесской области. На кадрах видно, как беспилотник приближается к судну и врезается в его кормовую часть.

Расчеты БПЛА «Герань-2» поразили сухогруз в Черном море , который шел в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что ракет и беспилотных летательных аппаратов «Герань» хватит на всех. В оборонном ведомстве уточнили, что российская армия планомерно поражает объекты противника.

До этого российские войска поразили два цеха по производству и сборке беспилотников, включая БПЛА UJ-22 компании «Укрджет». По информации оборонного ведомства, они находились на территории порта Одессы.

Также ВС России нанесли удар по объекту логистической компании «Рапид» в Киеве, где, по данным Минобороны, собирали и хранили дальнобойные беспилотники. На предприятии также находились запасы дефицитных иностранных комплектующих для дронов.