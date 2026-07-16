Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 09:05

«Ракет и „Гераней“ хватит на всех»: в Минобороны сделали заявление

В Минобороны сообщили, что ракет и «Гераней» хватит на всех

БПЛА «Герань» БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ракет и беспилотных летательных аппаратов «Герань» хватит на всех, заявили в Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что российская армия планомерно поражает объекты Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и «Гераней» хватит на всех, — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по танкеру, который направлялся из порта Черноморск в Одессу. По информации оборонного ведомства, российские бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также БПЛА.

До этого российские войска поразили два цеха по производству и сборке беспилотников, включая БПЛА UJ-22 компании «Укрджет». По информации оборонного ведомства, они находились на территории порта Одессы.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы сформировали плацдарм у Иволжанского Сумской области, на западе от населенного пункта военные перерезают логистику ВСУ. По его словам, российские бойцы также вышли к восточным окраинам Писаревки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Власть
Минобороны
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец прятал дочь от матери на чердаке в Краснодарском крае
Российские военные поразили в Киеве предприятие по сборке дронов
В Бурятии ребенок впал в кому из-за водки
Российские войска разнесли сухогруз и катер ВСУ в районе Змеиного
Массированная атака ВСУ на Ярославскую область оборвала жизнь мужчины
Белоусов наградил орденом Суворова войска группировки «Центр»
Нутрициолог развеяла главный миф о правильном питании
«Ракет и „Гераней“ хватит на всех»: в Минобороны сделали заявление
«Мы облажались»: Вэнс выступил с внезапным признанием по делу Эпштейна
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июля: инфографика
Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне СВО
Трамп намерен заявить о секретном вмешательстве Китая в выборы
Жуткое лобовое столкновение под Можайском унесло жизни двух человек
Бабушка и внучка погибли под ударом украинского «Града»
Почти 400 украинских беспилотников атаковали Россию за ночь
Уроженец Петербурга стал главой нового фонда при Госдепе США
«Северяне» уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ
Сотрудники скорой помощи были ранены при атаке ВСУ на Горловку
В ФРГ взялись за известного сатирика после его шуток о «расстреле» Меркель
Небензя раскрыл, чего ждет Россия от будущего генсека ООН
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.