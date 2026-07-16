«Ракет и „Гераней“ хватит на всех»: в Минобороны сделали заявление

«Ракет и „Гераней“ хватит на всех»: в Минобороны сделали заявление В Минобороны сообщили, что ракет и «Гераней» хватит на всех

Ракет и беспилотных летательных аппаратов «Герань» хватит на всех, заявили в Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что российская армия планомерно поражает объекты Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы РФ планомерно поражают объекты противника. Ракет и «Гераней» хватит на всех, — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по танкеру, который направлялся из порта Черноморск в Одессу. По информации оборонного ведомства, российские бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также БПЛА.

До этого российские войска поразили два цеха по производству и сборке беспилотников, включая БПЛА UJ-22 компании «Укрджет». По информации оборонного ведомства, они находились на территории порта Одессы.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы сформировали плацдарм у Иволжанского Сумской области, на западе от населенного пункта военные перерезают логистику ВСУ. По его словам, российские бойцы также вышли к восточным окраинам Писаревки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.