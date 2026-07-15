Российские силы перерезают логистику ВСУ в Сумской области Марочко: ВС РФ сформировали плацдарм у Иволжанского в Сумской области

Российские подразделения закрепились на плацдарме в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области и одновременно наступают западнее, перерезая маршруты снабжения Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, российские бойцы также вышли к восточным окраинам Писаревки. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В основном мы сформировали неплохой плацдарм в районе населенного пункта Иволжанское, который находится юго-восточнее от Писаревки, — указал Марочко.

Плацдарм у Иволжанского, расположенного юго-восточнее Писаревки, позволяет развивать наступление сразу на нескольких направлениях. Западнее этого населенного пункта российские войска активно действуют по нарушению логистических цепочек противника.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что очередное продление военного положения и мобилизации на Украине стало очевидным. По его оценке, экономическое положение на подконтрольной Киеву территории стремительно ухудшается и приближается к критической черте. Комментарий был сделан после того, как президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — с 2 августа.