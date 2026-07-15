«Катастрофическая»: в ДНР дали оценку экономической ситуации на Украине Пушилин заявил, что экономическая ситуация на Украине близится к катастрофе

Очередное продление военного положения и мобилизации на Украине стало очевидным, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с РИА Новости. По его оценке, экономическое положение на подконтрольной Киеву территории стремительно ухудшается и приближается к критической черте.

Комментарий последовал после того, как президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — со 2 августа. Во вторник депутаты одобрили это решение уже в 20-й раз с начала конфликта.

Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической, поэтому продление военного положения — это попытка законсервировать режим «ручного управления», который уже привел к полной потере субъектности, — отреагировал Пушилин.

Режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022 года, а указ о всеобщей мобилизации был подписан Зеленским на следующий день. Официальный срок полномочий президента Украины истек 20 мая 2024 года.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко указал, что ожидаемое назначение главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова на пост министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на линии фронта, однако является «опасной рокировкой». По его словам, украинскими войсками по-прежнему будет руководить главком ВСУ Александр Сырский, поэтому кадровые перестановки в Минобороны не изменят ситуацию на поле боя. При этом Марочко считает, что назначение Буданова может привести к усилению подготовки терактов.