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14 июля 2026 в 20:45

Эксперт предупредил о последствиях назначения Буданова министром обороны

Марочко: назначение Буданова министром обороны не изменит ситуацию на фронте

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Ожидаемое назначение главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова на пост министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на линии фронта, однако является «опасной рокировкой», заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинскими войсками по-прежнему будет руководить главком ВСУ Александр Сырский, поэтому кадровые перестановки в Минобороны не изменят ситуацию на поле боя. При этом Марочко считает, что назначение Буданова может привести к усилению подготовки терактов.

Хочу отметить, что это весьма опасная рокировка, поскольку все мы прекрасно знаем, в чем замешан Буданов. Буданов открыто признавался в том, что он вел террористическую деятельность в отношении РФ, будучи главой СБУ, также он причастен к атакам на Крымский мост и прочим террористическим действиям, которые были совершены в отношении высоких чинов Министерства обороны [РФ]. То есть устранение наших генералов — это тоже его рук дело. Он это даже не скрывал. Я думаю, что Буданов акцентирует свое внимание на террористической деятельности, — отметил он.

Эксперт также заявил, что беспилотники на Украине якобы выполняют боевые задачи при координации Объединенного штаба НАТО. Также он предположил, что после перехода ресурсов под контроль Буданова может увеличиться число подобных операций.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил NEWS.ru, что Буданов не возглавит Министерство обороны страны из-за опасений потерять свои рейтинги. По мнению Олейника, вместо этого политик может составить конкуренцию президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общество
Украина
Кирилл Буданов
Минобороны Украины
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