«Непопулярное мнение»: в России поддержали известную модель после травли Стилист Журавлева похвалила модель Хантингтон-Уайтли за работу с Россией

Зведный стилист Екатерина Журавлева в беседе с NEWS.ru подержала модель, «ангела» Victoria’s Secret Роузи Хантингтон-Уайтли. Манекенщица столкнулась с негативом в Сети после участия в рекламной кампании одного из российских обувных брендов.

Выскажу, возможно, непопулярное мнение, но это все прекрасно! Не только потому, что наш русский бренд смог захантить такого героя, сделать невероятную съемку в лучших традициях западных брендов! — сказала стилист.

Журавлева отметила, что подобная съемка позволит российской компании привлечь инвесторов. А это, в свою очередь, позволит развивать частные секторы в РФ.

Ранее сообщалось, что свадьба португальского футболиста клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду и испанской модели Джорджины Родригес состоится 7–8 августа. Церемония пройдет в Фуншале на острове Мадейра.

Также стилист Сергей Зверев признался, что посчитал розыгрышем предложение о сотрудничестве с рэпером Славой Марлоу (Slava Marlow, настоящее имя — Артем Готлиб). Он отметил, что какое-то время игнорировал попытки исполнителя связаться с ним.