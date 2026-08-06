Россиянам раскрыли один простой способ ускорить работу смартфона

Своевременная перезагрузка смартфона — примерно раз в неделю — позволяет оптимизировать его работу, заявил в беседе с Lenta.ru старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Он отметил, что длительное использование гаджета и обновления могут привести к тому, что отдельные программные компоненты будут выдавать ошибки.

Во время работы смартфона постепенно накапливаются временные системные данные, отдельные приложения могут завершаться с ошибками, а некоторые фоновые процессы продолжают работать дольше, чем требуется. Обычно операционная система справляется с этим самостоятельно, поэтому пользователь долгое время ничего не замечает. Но со временем смартфон начинает медленнее переключаться между приложениями, дольше открывает меню, быстрее расходует заряд аккумулятора или периодически теряет соединение с мобильной сетью, Wi-Fi либо Bluetooth, — объяснил Рыбников.

По его словам, перезагрузка исправляет ряд ошибок и заново запускает системные службы в штатном режиме. Особенно полезно проводить ее после установки крупных обновлений операционной системы, подчеркнул преподаватель.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что заряжать современные смартфоны адаптерами, мощность которых превышает рекомендованную производителем, совершенно безопасно для устройства. По его словам, гаджет сам регулирует процесс и возьмет ровно столько энергии, сколько ему необходимо для штатной работы.