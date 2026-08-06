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06 августа 2026 в 10:27

«Наткнулись на кого-то»: эксперт о пропаже Усольцевых в сибирской тайге

Бывший милиционер Харламов: Усольцевы могли наткнуться на преступников в тайге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Исчезновение Усольцевых в тайге под Красноярском может быть связано со случайной встречей с преступниками, не исключил в беседе с NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов. Эксперт предположил, что в случае убийства бандиты могли спрятать тела членов семьи.

Могу предположить, что Усольцевы либо на кого-то наткнулись, либо что-то увидели или сказали. Если бы двое взрослых и ребенок внезапно пропали, были бы зацепки. Исключение — они провалились в расщелину и не смогли выбраться, — пояснил Харламов.

Эксперт предположил, что в случае убийства Усольцевых преступники могли сбросить тела в трещину между валунами или в глубокую расщелину, закопать или перевезти в другое место и там захоронить.

Хотя у волонтеров есть профессиональные приборы, тепловизоры, они видят то, что скрыто под землей, я больше склоняюсь к криминальной версии, — высказал мнение специалист.

По его словам, Сергея Усольцева называют профессиональным походником — он хорошо знал тайгу. По этой причине его семья вряд ли могла заблудиться в лесу.

Ранее помощник руководителя СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина сообщила журналистам, что следствие рассматривает две основные версии исчезновения семьи Усольцевых — несчастный случай и криминальную. По ее словам, все другие гипотезы не нашли подтверждения.

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