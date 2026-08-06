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06 августа 2026 в 11:19

В Таиланде кремировали брата и сестру Назимовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кремация тел убитых в Паттайе Романа и Дианы Назимовых состоялась в среду, 5 августа в Бангкоке, сообщила РИА Новости мать погибших Зарина Назимова. Отмечается, что на прощальной церемонии присутствовали только члены семьи.

Я это сделала вчера. В кругу семьи. В Бангкоке. Мы проводили их очень красиво. Я благодарю людей, которые помогли мне все это организовать. Спасибо, — сказала она.

Ранее мать убитых назвала своих детей героями, чья гибель помогла остановить череду преступлений на таиландском курорте. Она заявила, что осознание того, что трагедия ее семьи спасла другие жизни, помогает ей справляться с этой невосполнимой утратой.

Кроме того, министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу сообщил, что премьер-министр Анутхин Чанвиракун поручил усилить меры безопасности для туристов в связи с последними случаями убийств в королевстве. По словам главы МИД, власти намерены продемонстрировать решимость предотвратить подобные трагедии и обеспечить более надежную защиту иностранцев.

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