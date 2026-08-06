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06 августа 2026 в 12:19

Гастроэнтеролог назвала тревожные причины частого урчания живота

Врач Федина: слишком частое урчание живота может указывать на проблемы с ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слишком частое урчание живота может указывать на проблемы с ЖКТ, в частности синдром раздраженного кишечника, нарушения кишечной микрофлоры и воспалительные процессы, предупредила гастроэнтеролог Мария Федина. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», стоит насторожиться, если этот признак сопровождается болью в животе, вздутием, потерей веса и снижением аппетита.

В некоторых случаях частое урчание может быть поводом для обращения к врачу. Если оно возникает практически ежедневно, сопровождается болями в животе, выраженным вздутием, диареей, запорами, потерей веса, снижением аппетита или другими жалобами, это уже повод обратиться к гастроэнтерологу. Подобные симптомы могут встречаться при синдроме раздраженного кишечника, пищевой непереносимости, нарушении состава кишечной микрофлоры, воспалительных заболеваниях кишечника и ряде других патологий, — перечислила Федина.

При этом урчание в животе из-за голода или после злоупотребления газировкой или продуктами, усиливающими газообразование, — это вариант нормы. Помимо этого, такой признак может появиться из-за слишком быстрого приема пищи или активных разговоров прямо за столом.

Ранее гастроэнтеролог Александр Коротаев заявил, что при патологиях ЖКТ лучше исключить из рациона острые блюда. Он подчеркнул, что высокие дозы капсаицина приводят к значительным воспалениям и практически вызывают ожог кишечника. При этом, по его словам, низкие дозы при отсутствии противопоказаний могут разнообразить микробиоту, а также помочь в борьбе с лишним весом.

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