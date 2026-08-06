Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 11:42

Аналитик объяснила, как можно сэкономить на проведении газа в СНТ

Аналитик Блинкова: собственники могут провести газ бесплатно до границ участка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Собственники могут провести газ бесплатно до границ участка в СНТ, рассказала RT эксперт Народного фронта Ирина Блинкова. Она отметила, что для этого товарищество должно быть газифицировано или включено в план газификации.

Следует отметить, что государство частично субсидирует отдельным категориям граждан (ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми) расходы на проведение газа по участку и подключение домовладения к сетям газораспределения, — рассказала Блинкова.

Аналитик подчеркнула, что права на земельный участок и жилой дом должны быть зарегистрированы в ЕГРН. По ее словам, садовые (сезонные) дома под программу не подпадают — нужен статус «жилого дома».

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил освободить пенсионеров от платы за технологическое присоединение к газовым сетям. По словам депутата, действующая система компенсаций работает неэффективно.

Общество
газ
СНТ
льготы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гражданина Украины задержали в Германии за подготовку саботажа
Появились кадры с места, где автомобиль влетел в толпу пешеходов в Омске
Омбудсмен раскрыла страшное положение в ЛНР
Появились подробности ДТП в Омске на пешеходном переходе
Восемь человек пострадали в ДТП в Омске
Пасечник: пять человек пострадали при атаке ВСУ на склад в Луганске
Стало известно, где содержится историк Кирпиченок
Эстонцев предупредили о сюрпризах в платежках за электричество этой зимой
Реабилитолог напомнила о пользе спорта для когнитивных функций
Машину туристов из России повредили в Грузии в первую ночь поездки
Аналитик ответил, какого оружия не хватает США
Безэкипажный катер ВСУ провалил миссию и ушел на дно
Раскрыта цель задержания историка Кирпиченка в Израиле
Российские бойцы разнесли украинскую бронемашину «Козак» вместе с экипажем
Стало известно, сколько военнослужащих потеряли ВСУ за сутки
В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов в зоне СВО
ВС России поразили логистическую инфраструктуру ВСУ
Обстановка в Крыму 6 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
В МИД Польши остались недовольны отношением Сейма к России
Химик объяснил, почему лучше не готовить в горячей воде из-под крана
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.