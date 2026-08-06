Аналитик объяснила, как можно сэкономить на проведении газа в СНТ

Аналитик объяснила, как можно сэкономить на проведении газа в СНТ Аналитик Блинкова: собственники могут провести газ бесплатно до границ участка

Собственники могут провести газ бесплатно до границ участка в СНТ, рассказала RT эксперт Народного фронта Ирина Блинкова. Она отметила, что для этого товарищество должно быть газифицировано или включено в план газификации.

Следует отметить, что государство частично субсидирует отдельным категориям граждан (ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми) расходы на проведение газа по участку и подключение домовладения к сетям газораспределения, — рассказала Блинкова.

Аналитик подчеркнула, что права на земельный участок и жилой дом должны быть зарегистрированы в ЕГРН. По ее словам, садовые (сезонные) дома под программу не подпадают — нужен статус «жилого дома».

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил освободить пенсионеров от платы за технологическое присоединение к газовым сетям. По словам депутата, действующая система компенсаций работает неэффективно.