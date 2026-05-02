Пенсионеров предложили освободить от платы за подключение газа

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил освободить пенсионеров от платы за технологическое присоединение к газовым сетям, передает РИА Новости. Соответствующее обращение направлено в Минэнерго.

Предлагается установить запрет на взимание платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям для граждан, достигших пенсионного возраста, — сказано в обращении.

По словам Миронова, действующая система компенсаций работает неэффективно. Пожилые люди сначала вынуждены оплачивать подключение за свой счет, а уже затем обращаться за возмещением. Такой механизм, отметил он, часто оказывается недоступным, особенно для одиноких пенсионеров.

Политик подчеркнул, что, несмотря на программу социальной газификации, предусматривающую бесплатное подведение газа к границам участков, расходы на подключение внутри участка остаются значительными и нередко превышают размер компенсации. Переход к прямой льготе позволит сделать газификацию более доступной и снизит финансовую нагрузку на пожилых граждан, резюмировал он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагал заморозить стоимость обучения в российских вузах. Он призвал сделать первое высшее образование полностью бесплатным.