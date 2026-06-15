Климатологи заявили о заметном изменении погодных условий в Москве Климатолог Урожаева: в Москву пришли тропические ливни и сильные ветры

В Москве фиксируется увеличение тропических ливней и рост ветровой нагрузки, сообщила РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева. По ее словам, экологические системы крупных мегаполисов сегодня сталкиваются с новыми, сложными вызовами.

Урожаева отметила, что климатические изменения уже превзошли ранее сделанные прогнозы. Она добавила, что они оказывают влияние на всю городскую инфраструктуру.

Мы фиксируем и тропические ливни, и повышающуюся ветровую нагрузку, которая влияет на все городское хозяйство, — рассказала эксперт.

Ранее синоптик Никита Поповнин отметил, что после периода жаркой погоды в Москве на следующей неделе, 15–21 июня, станет прохладнее. По его словам, похолодание окажется довольно ощутимым: ожидаются дожди и ветер, а температура воздуха опустится.

До этого в комплексе городского хозяйства российской столицы сообщили, что 13 июня в некоторых районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков. Наибольшее количество дождей зафиксировано в Северо-Западном, Восточном, Зеленоградском, Северном и Северо-Восточном округах.