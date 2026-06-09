Синоптик раскрыл, когда в Москву придет долгожданная прохлада Синоптик Поповнин: прохладная погода придет в Москву на будущей неделе

После периода жаркой погоды в Москве на следующей неделе, 15–21 июня, станет прохладнее, рассказал NEWS.ru синоптик Никита Поповнин. По его словам, похолодание окажется довольно ощутимым: ожидаются дожди и ветер, а температура воздуха опустится до 20–24 градусов тепла.

К началу следующей недели в столице прогнозируются дожди и ветер, а температура опустится до 20–24 градусов выше нуля. Ожидается ощутимое похолодание. Температура упадет сразу на 6–8 градусов, что сделает температуру комфортной и климатически нормальной, — сказал Попович.

Он также отметил, что жара в мегаполисе — явление неблагоприятное. Бетон, каменные строения и дома активно перегреваются, отдавая накопленное тепло в атмосферу и дополнительно нагревая приземный слой воздуха. Ночами в такой духоте бывает очень тяжело спать, добавил синоптик.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила о том, что ночь с 8 по 9 июня 2026 года оказалась самой теплой в Москве в 2026 году. По ее данным, минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 17,5 градуса благодаря облачности, которая не дала воздуху значительно остыть.