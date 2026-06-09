В Москве зафиксирована самая теплая ночь 2026 года Ночь на 9 июня в Москве стала самой теплой с начала года

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала 2026 года, сообщила в своем канале в мессенджере МАКС ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее данным, минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 17,5 градуса благодаря облачности, которая не дала воздуху значительно остыть.

Вечер 8 июня в Москве словно предвещал жару следующего дня. Облачность, даже небольшая, не дала воздуху за ночь значительно остыть. Минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ составила 17,5 градуса. Эта ночь стала самой теплой с начала года! И день 9 июня тоже станет самым жарким, максимальная температура подберется к 30 градусам. Вторник станет началом периода московской жары, — говорится в сообщении.

Ранее Позднякова предупредила, что температура воздуха в Москве может подняться до 30 градусов тепла уже 10 июня. По ее словам, это грозит повторением или даже обновлением суточного рекорда, который держится с 1998 года. Синоптик добавила, что небольшое похолодание можно ждать 14 июня — температура понизится примерно на пять градусов.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва, несмотря на жару, находится на периферии циклона и аномальное пекло сменят ливни и грозы. В МЧС призвали москвичей не забывать о правилах поведения в жаркую погоду.