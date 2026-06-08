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08 июня 2026 в 20:34

Синоптик предрекла температурный рекорд в Москве

Синоптик Позднякова сообщила, что в ближайшие дни в Москву придет жара до +30

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Температура воздуха в Москве может подняться до 30 градусов тепла 10 июня, сообщила в Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, это грозит повторением или даже обновлением суточного рекорда, который держится с 1998 года. Синоптик добавила, что небольшое похолодание можно ждать 14 июня — температура понизится примерно на пять градусов.

В середине рабочей недели, 10 июня, воздух в Москве обещает прогреться до 30 градусов, а это означает, что можно ожидать повторения температурного рекорда 1998 года или установление нового; небольшое похолодание можно ждать 14 июня — температура понизится примерно на пять градусов, — написала синоптик.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москва, несмотря на жару, находится на периферии циклона и аномальное пекло сменят ливни и грозы. В МЧС призвали москвичей не забывать о правилах поведения в жаркую погоду: следует носить легкую одежду из натуральных тканей и не рекомендуется выходить на улицу без головного убора и солнцезащитных очков. Необходимо пить больше воды и по возможности находиться в тени.

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