«Крайне опасный способ»: Запад предупредили о рисках угроз России Миршаймер: Запад угрозами в адрес РФ может спровоцировать ее жесткий ответ

Ошибочная политика западных стран, направленная на давление на Россию, привела к возникновению чрезвычайно опасной ситуации в мире, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в своих социальных сетях. По его словам, угрожая выживанию государства, обладающего огромным ядерным арсеналом, Запад рискует спровоцировать жесткий ответ.

Миршаймер отметил, что на Западе ошибочно полагают, будто Россию можно поставить на колени с помощью экономических санкций. Там предполагают, что, поддерживая украинскую армию, им удастся нанести Москве поражение и исключить из числа великих держав.

Это крайне опасный способ обращения с Россией. Ведь вы фактически угрожаете выживанию страны, имеющей огромное количество ядерного оружия. А когда великие державы оказываются в отчаянном положении, они могут пойти на невероятно рискованные шаги, — указал профессор.

Он подчеркнул, что такая недальновидная политика может привести к Третьей мировой войне. Эксперт считает, что текущую ситуацию можно назвать очень тревожной.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов обратил внимание, что Украина обречена с такими союзниками, как Германия, Франция и Великобритания. Он отметил, что Западу нужен Киев только ради ослабления России.