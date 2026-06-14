«Украина обречена»: в Крыму осудили союз Киева с Францией и Германией

«Украина обречена»: в Крыму осудили союз Киева с Францией и Германией Глава Госсовета Крыма Константинов: Украина обречена с союзниками вроде ФРГ

Украина обречена с такими союзниками, как Германия, Франция и Великобритания, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. В разговоре с РИА Новости он отметил, что Западу нужен Киев только ради ослабления России.

Украина с такими союзниками, как Франция, Британия и Германия, обречена, — сказал Константинов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США приняли позицию «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) для попыток давления на Россию. Однако он усомнился, что подобная тактика стран Запада закончится успехом.

До этого глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что любая военная помощь Киеву должна быть немедленно прекращена. Так он прокомментировал информацию о том, что западное оружие с Украины попадает в руки европейских преступников.

В свою очередь лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала немедленно прекратить оказывать поддержку Киеву на фоне участившихся атак на российскую территорию. Она отметила, что действия Берлина втягивают страну в опасное противостояние.