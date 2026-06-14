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14 июня 2026 в 14:21

«Вас предупреждали»: во Франции потребовали прекратить помогать Украине

Филиппо потребовал прекратить военную помощь Европы Украине

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Любая военная помощь Киеву должна быть немедленно прекращена, заявил в соцсети X глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо после появления информации о том, что западное оружие с Украины попадает в руки европейских преступников. Так он прокомментировал соответствующую статью издания Berliner Zeitung, отметив, что его партия предупреждала об этом заранее.

Но мы вас предупреждали. <...> Стоп: больше ни одной единицы оружия, ни одного евро для Киева! — высказался он.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что власти страны должны прекратить оказывать поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Такое требование политик выдвинул после того, как глава Украины присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Кроме того, депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова заявила, что республика не намерена отправлять вооружения Украине. Политик подчеркнула, что это ключевой принцип курса премьер-министра страны Роберта Фицо, который пообещал избирателям неукоснительно его соблюдать.

Европа
Франция
Украина
Флориан Филиппо
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