Представитель страны ЕС отверг любую военную помощь Украине

Словакия не будет поставлять оружие Украине, заявила ТАСС депутат Европарламента от республики Юдита Лашшакова. Она подчеркнула, что это основной принцип политики премьер-министра страны Роберта Фицо. Политик добавила, что глава правительства обещал избирателям придерживаться его.

Это один из основных принципов политики Роберта Фицо, его предвыборное обещание. Он обещал это своим избирателям, — сказала Лашшакова.

Ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что республика не планирует поставлять украинской армии больше вооружений. По словам главы ведомства, кризис на Украине требует решения за столом переговоров. Он добавил, что Украина испытывает потребность не в вооружении, которого у нее уже достаточно, а в живой силе.

До этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал, что его страна не станет поставлять вооружения и боевую технику на Украину. Он добавил, что Будапешт не против оказать дипломатическую и гуманитарную помощь. Мадьяр отметил, что Венгрия готова стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.