В Болгарии приняли решение по поставкам оружия Киеву

Болгарская сторона не планирует поставлять украинской армии больше вооружений, заявил на пресс-конференции министр обороны республики Димитар Стоянов. По словам главы ведомства, кризис на Украине требует решения за столом переговоров.

Сколько бы вооружений ни поставлялось, они приведут лишь к росту числа погибших. Пришло время сесть за стол переговоров, пришло время искать справедливый мир, который должен быть определен двумя сторонами конфликта. Конечно, при этом важна роль Европейского союза, но не в роли медиатора, так как он помогал Украине, — сказал министр.

По его словам, Украина испытывает потребность не в вооружении, которого у нее уже достаточно (в том числе болгарского образца), а в живой силе. Болгария не планирует предоставлять Киеву больше оружия, заключил Стоянов.

Ранее депутат болгарского парламента Ангел Георгиев заявил, что в парламенте Болгарии обсуждаются предложения о снятии санкций с России и возможном восстановлении отношений с Москвой. По его словам, в законодательном органе звучат инициативы об отмене ограничений в отношении России, в том числе в энергетической сфере.