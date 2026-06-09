Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 16:27

В Болгарии приняли решение по поставкам оружия Киеву

Минобороны Болгарии: София не планирует наращивать поставки оружия Киеву

Димитар Стоянов Димитар Стоянов Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Болгарская сторона не планирует поставлять украинской армии больше вооружений, заявил на пресс-конференции министр обороны республики Димитар Стоянов. По словам главы ведомства, кризис на Украине требует решения за столом переговоров.

Сколько бы вооружений ни поставлялось, они приведут лишь к росту числа погибших. Пришло время сесть за стол переговоров, пришло время искать справедливый мир, который должен быть определен двумя сторонами конфликта. Конечно, при этом важна роль Европейского союза, но не в роли медиатора, так как он помогал Украине, — сказал министр.

По его словам, Украина испытывает потребность не в вооружении, которого у нее уже достаточно (в том числе болгарского образца), а в живой силе. Болгария не планирует предоставлять Киеву больше оружия, заключил Стоянов.

Ранее депутат болгарского парламента Ангел Георгиев заявил, что в парламенте Болгарии обсуждаются предложения о снятии санкций с России и возможном восстановлении отношений с Москвой. По его словам, в законодательном органе звучат инициативы об отмене ограничений в отношении России, в том числе в энергетической сфере.

Европа
Болгария
Украина
поставки оружия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде
В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине
Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО
Экс-нардеп раскрыл новый тренд политиков Украины
Власти Ливана обновили статистку погибших под ударами Израиля
В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА
Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»
Госдума приняла закон о солидных штрафах за «войти через Google»
Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь
Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе
Минцифры и РКН вступились за Roblox
Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз
Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы
Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников
Психолог оценил идею «учебного отпуска»
Главком ВСУ рассказал о планах на один из родов войск к 2030 году
В Госдуме назвали главную задачу закона о лицензировании торговли вейпами
Рособрнадзор вынес предостережения четырем крупным российским вузам
«Счет шел на сутки»: Хазанов о спасении израильскими врачами
В Болгарии приняли решение по поставкам оружия Киеву
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.