Георгиев: в Болгарии предложили пересмотреть санкции против России

В парламенте Болгарии обсуждаются предложения о снятии санкций с России и возможном восстановлении отношений с Москвой, заявил ТАСС депутат болгарского парламента Ангел Георгиев. По его словам, в законодательном органе звучат инициативы об отмене ограничений в отношении России, в том числе в энергетической сфере.

В болгарском парламенте есть предложения сделать именно это — снять все санкции с России, — заявил Георгиев.

Депутат отметил, что в Болгарии продолжают использоваться самолеты МиГ-29, которым требуется замена двигателей. По его словам, такую работу могли бы выполнять российские компании.

Георгиев также сообщил, что обсуждаются предложения снять ограничения на российское топливо, энергетические санкции, а также санкции, касающиеся обслуживания самолетов. При этом депутат выразил мнение, что, если бы болгарские власти действительно хотели реализовать такие меры, они могли бы сделать это раньше.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ЕС целенаправленно пытается ввязаться в войну с Россией, не имея на то реальных оснований. Политик подчеркнул, что никакой российской угрозы Парижу не существует, а настоящая опасность исходит от проевропейской политики.

