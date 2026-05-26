ФСБ сорвала теракт НАТО в Усть-Луге: партнеры Киева в ЕС ответят по полной

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт на газовозе «Аррхениус», прибывшем в порт Усть-Луга Ленинградской области из Бельгии. В ФСБ сообщили, что на корпусе судна обнаружили магнитные мины, которые невозможно было бы установить в территориальных водах РФ. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что свою руку к организации атаки приложили Украина и ее европейские партнеры. К чему это могло привести и кто ответит за случившееся — в материале NEWS.ru.

Что известно о попытке теракта в Усть-Луге

ФСБ и Следственный комитет России сообщили о предотвращении попытки теракта в Усть-Луге в понедельник, 25 мая. По данным ведомств, газовоз «Аррхениус» прибыл в российский порт из бельгийского Антверпена для загрузки и дальнейшей отправки в турецкий Самсун. При его заходе в Усть-Лугу водолазы обнаружили на корпусе танкера взрывные устройства.

«Установлено, что это морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией они были обезврежены», — сказано в заявлении СК.

В ФСБ уточнили, что масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 кг. В ходе опроса капитан судна рассказал, что перед загрузкой в Антверпене газовоз отправили на якорную стоянку — там он провел около полутора суток. Причиной задержки судовой агент назвал забастовку портовых работников.

«Согласно оценке экспертов, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах», — добавили в ФСБ.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Военный блогер Юрий Подоляка в своем блоге заметил: если бы организаторы теракта смогли осуществить задуманное, подрыв газовоза в российском порту привел бы к катастрофическим последствиям.

«Взрыв газовоза в момент загрузки или на фарватере Усть-Луги вызвал бы гарантированное уничтожение портовой инфраструктуры, блокировку ключевого морского узла Балтики на некоторое время и, разумеется, человеческие жертвы», — указал он.

Кто хотел взорвать Усть-Лугу

Полковник запаса ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru предположил, что мины на борту «Аррхениуса» могли установить украинские спецслужбы. Однако Киеву в организации этой атаки определенно «помогли», уверен он.

«Обучили водолазов и дали взрывные устройства спецслужбы одной из стран НАТО. Против нас сейчас воюет уже 54 страны. Украинцы — только руки наших реальных больших врагов», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что Североатлантический альянс пытается ослабить Россию — для этого Блок хочет ограничить экспорт ее нефти и газа.

«Можно вспомнить несколько атак БПЛА на Усть-Лугу, когда дроны шли через территорию Прибалтики. Кроме того, не стоит забывать о попытках и даже реальных захватах танкеров с российскими углеводородами. Все это доказывает: против нас воюет НАТО», — подчеркнул собеседник.

Эту версию подтверждают кадры с российским танкером «Арктик Метагаз», которые были опубликованы Следкомом РФ 25 мая. Судно подверглось атаке в Средиземном море в начале марта, когда следовало из Мурманска в Китай. В ходе его осмотра следователи установили, что при атаке на газовоз использовались беспилотные летательные и подводные аппараты. Специалисты обнаружили на танкере следы пожара, а также сообщили о полном уничтожении систем управления судном и разрушении двух резервуаров с газом. В СК подчеркнули: характер повреждений говорит о внешнем воздействии. Сейчас устанавливаются исполнители и организаторы атаки.

Взрывное устройство по типу магнитных мин, которое было прикреплено к судну «Аррхениус» Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

«Спецслужбы НАТО предоставили Украине все данные о движении газовоза, предоставили площадку, с которой его можно атаковать, дали БПЛА для нанесения удара с суши и моря», — убежден Гончаров.

Что касается заминированного «Аррхениуса», то эксперт считает: при том «бардаке», который творится в европейских портах в плане безопасности, подготовка теракта не стала бы большой проблемой для украинских спецслужб и их кураторов.

Военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов в разговоре с NEWS.ru предположил, что подорвать судно планировали не в самой Усть-Луге, а по пути в Турцию — в тысячах морских миль от России.

«Задача диверсантов — максимально размыть ответственность. Взорвался и взорвался. Как хотите, так и расследуйте. А когда на бортах натовские мины, когда есть записи в судовом журнале о стоянке в Антверпене, это уже доказательства участия в подготовке диверсии НАТО — пусть и косвенные», — подчеркнул он.

Как предотвратить новые диверсии

На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина решила сменить тактику в конфликте с Россией и перейти от «войны на истощение» к «асимметричной стратегии». При этом еще раньше он заявлял: главная цель Киева — нанести РФ максимальные потери и постараться «последовательно снизить наступательный потенциал».

Гончаров отметил, что Россия прежде воевала «хирургическими методами», однако не исключено, что после диверсий и террористических атак — таких как, к примеру, в Старобельске — ситуация изменится.

«Надо бить чем-то очень тяжелым. Украина, убивая детей в Старобельске и устраивая диверсии, сама развязывает нам руки», — считает он.

Коновалов в свою очередь уверен: к ответу могут призвать и европейских партнеров Киева, которые помогают ему устраивать атаки.

«Бельгии придется отвечать на неприятные вопросы: как обеспечивалась безопасность „Аррхениуса“ в порту Антверпена? Почему на нем появились мины? Как получилось, что они произведены в стране НАТО?» — перечислил эксперт.

Взрывное устройство по типу магнитных мин, прикрепленное к судну «Аррхениус» Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

По словам Коновалова, у европейцев остается все меньше пространства для политического маневра и уже скоро их «прижмут к стене».

«Повторяется ситуация с Прибалтикой. Сначала Литва, Латвия и Эстония знать не знали ни о каких украинских беспилотниках, пролетающих через их территорию. Потом утверждали, что пролет не был согласован. А после того, как стало ясно, что еще раз — и прилетит „Орешник“, перестали украинские БПЛА пропускать», — напомнил аналитик.

Сейчас, по мнению эксперта, складывается ситуация, при которой Россия получает карт-бланш на применение силы. И если европейцы к войне не готовы, им придется срочно притормозить.

