Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 13:21

Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги

Мины на судне могли заложить в Бельгии перед отправкой в порт Усть-Луги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Судно «Аррхениус», на котором в порту Усть-Луги обнаружили морские магнитные мины, перед прибытием в Россию простояло на якорной стоянке в бельгийском порту Антверпен около полутора суток якобы из-за забастовки работников порта, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. По данным ведомства, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах.

Согласно оценке экспертов, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах, — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ заявили о предотвращении теракта на заминированном газовозе, зашедшем в порт Усть-Луги Ленинградской области 20 мая. При осмотре подводной части корпуса водолазы обнаружили магнитные предметы в районе машинного отделения, которые были квалифицированы как взрывные устройства. В каждом устройстве содержалось около семи килограммов пластичного взрывчатого вещества. После загрузки он должен был отправиться в Турцию.

Также ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге на территории Керчи. Уточняется, что был задержан завербованный 32-летний житель города. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Общество
Бельгия
Россия
Ленобласть
теракты
мины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN приехал к посольству США и пообещал назвать некие фамилии
Новый замминистра обороны Шулика возглавил аппарат ведомства
Мужчина поленом убил родственницу в Тульской области
В Совфеде назвали визит Тихановской на Украину неуклюжим и неуместным
Российские военные освободили более 400 домов в ходе боев за Добропасово
«Мы — дом для миров»: интервью с генпродюсером «ЯРКО»
«Не по сценарию»: депутат о разочаровании Евросоюза в Мадьяре
В СКР сообщили об изъятии бортового самописца «Арктик Метагаза»
Раскрыты причины крушения самолета под Красноярском
В Ростехе сообщили о перовом полете нового вертолета
Один человек пострадал из-за пожара в московском хостеле
В МЧС Киргизии объяснили риски при эвакуации тела Наговициной с Пика Победы
Налет на Ярославль, удар «Града», обстрел дачников: ВСУ атакуют РФ 25 мая
Финуправляющий Блиновской оспорила конфискацию активов «королевы марафонов»
«Он хвалил нас»: Вован и Лексус о возможном разговоре с Трампом в будущем
Экономист спрогнозировала, что будет с ценами на мебель этим летом
Стрелявшего в ребенка артиста отправили под стражу
В Госдуме ответили на предложение давать дополнительный отпуск молодоженам
Звезда «Пацанок» пришла за футболками в «Садовод» и осталась без гроша
Вован и Лексус раскрыли, как «кошелек Зеленского» пытался их купить
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.