Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги Мины на судне могли заложить в Бельгии перед отправкой в порт Усть-Луги

Судно «Аррхениус», на котором в порту Усть-Луги обнаружили морские магнитные мины, перед прибытием в Россию простояло на якорной стоянке в бельгийском порту Антверпен около полутора суток якобы из-за забастовки работников порта, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. По данным ведомства, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах.

Ранее в ФСБ заявили о предотвращении теракта на заминированном газовозе, зашедшем в порт Усть-Луги Ленинградской области 20 мая. При осмотре подводной части корпуса водолазы обнаружили магнитные предметы в районе машинного отделения, которые были квалифицированы как взрывные устройства. В каждом устройстве содержалось около семи килограммов пластичного взрывчатого вещества. После загрузки он должен был отправиться в Турцию.

Также ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге на территории Керчи. Уточняется, что был задержан завербованный 32-летний житель города. В отношении него возбуждено уголовное дело.