Путин и король Бахрейна обсудили урегулирование ситуации в Иране

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в телефонном разговоре подчеркнули необходимость скорейшего политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Ирана, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны сошлись во мнении, что урегулирование должно осуществляться при безусловном учете интересов всех государств региона.

В ходе обсуждения обстановки на Ближнем Востоке лидерами подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона

Также Путин и Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе разговора поддержали настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах. Лидеры подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении российско-бахрейнских отношений в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Ранее в пресс-службе Министерства экономического развития РФ заявили, что Россия активно прорабатывает вопросы введения безвизового режима с Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными для россиян без виз уже в ближайшее время.

