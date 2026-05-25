Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 15:17

Диетолог перечислила продукты для здоровья щитовидки

Диетолог Залетова: орехи поддержат работу для щитовидной железы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бразильские орехи, мясо и йодированная соль полезны для щитовидной железы, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова. Она отметила, что для работы этого органа важны аминокислота тирозин и йод.

Кроме того, важно учитывать, что если у человека скрытый железодефицит, работа щитовидки неизбежно страдает, потому что фермент, запускающий захват йода, железозависим. Поэтому в рационе регулярно должны присутствовать мясо или вегетарианские альтернативы, обогащенные железом, а также крупы, — рассказала Залетова.

Диетолог подчеркнула, что селен в бразильских орехах полезен, но употребление большего количества может быть опасным. По ее словам, при похудении также важно стабильное сбалансированное питание без длительных голодных промежутков.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что употребление арбузов, содержащих ликопин, поддерживает работу репродуктивной мужской системы. Она напомнила, что этот продукт богат антиоксидантами и витаминами.

Здоровье
щитовидная железа
диетологи
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«МХТ высокого хайпа»: критик объяснил скандал вокруг «Гамлета»
Ребенка спасли из грязевой ямы на дороге в Амурской области
Инженер ответил, как ускорить работу смартфона
Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели
Под Липецком по дороге домой пропали отец и сын
Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам
Лавров высоко оценил намерение ряда стран Африки открыть дипмиссии в Москве
Появились кадры атакованного в Средиземном море газовозе «Арктик Метагаз»
Вспышка бруцеллеза произошла в астраханском монастыре
В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение
Ученый объяснил, к чему приведет таяние «ледника Судного дня»
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Две книги Лимонова промаркируют из-за упоминаний наркотиков
Священник ответил, оказывают ли давление на РПЦ в Европе
Водитель на BMW сбил двух студентов
«Вызов брошен»: Захарова жестко высказалась о борьбе с историей
Беглый журналист-иноагент подал жалобу на вынесенный ему приговор
Политолог ответил, почему в США не могут обеспечить безопасность Трампа
Терапевт дала советы, как правильно выбрать санаторий
В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.