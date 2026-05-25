Диетолог перечислила продукты для здоровья щитовидки

Бразильские орехи, мясо и йодированная соль полезны для щитовидной железы, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова. Она отметила, что для работы этого органа важны аминокислота тирозин и йод.

Кроме того, важно учитывать, что если у человека скрытый железодефицит, работа щитовидки неизбежно страдает, потому что фермент, запускающий захват йода, железозависим. Поэтому в рационе регулярно должны присутствовать мясо или вегетарианские альтернативы, обогащенные железом, а также крупы, — рассказала Залетова.

Диетолог подчеркнула, что селен в бразильских орехах полезен, но употребление большего количества может быть опасным. По ее словам, при похудении также важно стабильное сбалансированное питание без длительных голодных промежутков.

