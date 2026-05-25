России бросили вызов за будущее через «отмену» прошлого, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на презентации площадки «Во имя героев» в НЦ «Россия». Дипломат подчеркнула, что борьба за историческую память — один из важнейших фронтов современности, и отстаивать правду может каждый, передает РИА Новости.

Тот вызов, который брошен нам, он не только про день сегодняшний и он не только про день вчерашний. Он, самое главное, про день грядущий, про будущее. А ведь вспомните, что говорил Ломоносов: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». С нами решили повоевать за будущее, отменяя прошлое, — говорится в сообщении.

Ранее доктор исторических наук, профессор Даниил Шульга заявил, что повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне среди граждан поможет бороться с фальсификацией прошлого. Искажение событий иногда возникает из-за желания разобраться в сложных вопросах, но чаще является следствием пропаганды, цель которой — принизить вклад ряда стран-участниц ВОВ.

Кроме того, лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что власти ФРГ пытаются «напасть на правду», в частности поддерживая приверженцев нацизма на Украине. Такой курс, по мнению политика, связан с экономическим ростом Германии и желанием ее руководства сформировать новый исторический фон для будущих поколений, сбросив бремя прошлого.