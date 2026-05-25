Школьница в розыске протаранила шлагбаум на парковке ТЦ

Школьница за рулем ВАЗа протаранила шлагбаум на парковке торгового центра в Мурино в Ленобласти, сообщает 78.ru в своем Telegram-канале. По предварительной информации, 14-летняя девочка находилась в розыске по делу о краже крупной суммы денег.
Темно-синий автомобиль привлек внимание прохожих опасной манерой езды. По данным канала, за рулем находилась школьница, которая находится в розыске по делу о краже от 500 тыс. до 1 млн рублей. После происшествия ее доставили в полицию сотрудники Росгвардии.
Ранее в пресс-службе управления МВД России по Ленинградской области сообщили, что 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего мальчика. После аварии она скрылась с места происшествия. Известно, что пострадавший ребенок был госпитализирован с травмами средней тяжести. У подростка изъяли питбайк, полиция начала проверку.
До этого несовершеннолетний сбил пятерых офицеров полиции во время «подросткового захвата» в Чикаго. Инцидент произошел ночью на улице Саут-Лумис. Там собрались сотни подростков, после чего на место прибыли сотрудники полиции.