Школьница в розыске протаранила шлагбаум на парковке ТЦ Находившаяся в розыске школьница протаранила шлагбаум на парковке ТЦ в Мурино

Школьница за рулем ВАЗа протаранила шлагбаум на парковке торгового центра в Мурино в Ленобласти, сообщает 78.ru в своем Telegram-канале. По предварительной информации, 14-летняя девочка находилась в розыске по делу о краже крупной суммы денег.

Темно-синий автомобиль привлек внимание прохожих опасной манерой езды. По данным канала, за рулем находилась школьница, которая находится в розыске по делу о краже от 500 тыс. до 1 млн рублей. После происшествия ее доставили в полицию сотрудники Росгвардии.