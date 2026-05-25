Три свадьбы с Устюговым, венчание, смерть деда: как живет Аглая Шиловская

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса и певица Аглая Шиловская начала активно сниматься в кино. Что известно о ее карьере, личной жизни? В каких отношениях она была с Всеволодом Шиловским?

Чем известна Шиловская

Аглая Шиловская родилась 2 января 1993 года в Москве в семье режиссера и сценариста Ильи Шиловского и филолога Светланы Шиловской. Ее дедушка — актер и режиссер Всеволод Шиловский.

Впервые Шиловская вышла на сцену в четыре года в оперной постановке Большого театра «Прекрасная мельничиха». В 15 лет экстерном окончила школу и поступила в Театральное училище имени Щукина.

Актриса дебютировала в кино в 2010 году в фильме «...в стиле JAZZ». Затем снималась в лентах «Моя безумная семья», «Лекарство для бабушки», «Апофегей», «Чудотворец», «Скажи правду», «Столичная штучка», «Злой город» и других. На настоящий момент в ее фильмографии около 30 работ.

В 2014 году Шиловская принимала участие в проекте «Голос», но не прошла слепые прослушивания. Через пять лет она стала ведущей шоу «Голос.Дети». В 2021 году артистка стала победительницей шестого сезона передачи «Три аккорда».

Что известно о личной жизни Шиловской

Аглая Шиловская летом прошлого года сообщила, что тайно вышла замуж за актера Александра Устюгова, известного по роли майора Романа Шилова в сериале «Ментовские войны». Тогда в Сети появились слухи о беременности артистки, однако Устюгов их опроверг.

«Каждый год в день рождения Аглаи пишут, что она ждет пополнение, — она осталась без работы, ее не звали на съемки. Пришлось прийти к продюсерам и показать, что у нее нет живота», — рассказал актер.

По словам Шиловской, они с Устюговым сыграли три свадьбы.

«Мы устроили три свадьбы: в Питере, в Москве и у родственников Александра в Краснодаре. Собрать всех в одном месте было непросто, поэтому решили разделить торжество на несколько дней», — объяснила она.

На свадьбе присутствовал дедушка Шиловской. По ее словам, у них складывались разные отношения, но за год до его смерти им удалось наладить общение. Режиссер скончался 26 ноября 2025 года, у него был рак.

«К сожалению, отец ушел в 2020 году. Тот период вообще был сложный из-за ковида, папы не стало в 2021 году 6 февраля, вот уже пять лет… Они не застали Сашу. Но зато его застал Всеволод Николаевич Шиловский. У нас с дедом были непростые отношения — мы то общались, то нет. А благодаря Александру за год до дедушкиного ухода все наладилось, и он был у нас на свадьбе», — рассказала актриса в интервью 7days.ru.

Пара, помимо официального заключения брака, также обвенчалась. По словам Шиловской, для них с супругом очевидно, что «это навсегда», и они готовы «костьми лечь, чтобы семья не распалась».

Чем сейчас занимается Шиловская

Аглая Шиловская продолжает творческую деятельность. В 2026 году с ней на экраны вышли сериалы «Князь Андрей» и «Законник».

Артистка не стала продолжать театральное дело дедушки, основавшего Московскую театр-студию Всеволода Шиловского.

«Я не руководитель и не режиссер, а театром нужно заниматься. Думаю, что даже если бы Всеволод Николаевич попросил меня это сделать, то, скорее всего, я бы отказалась. Надеюсь, что театр будет жить и все с ним будет хорошо», — пояснила она.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
