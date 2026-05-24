Отказ от мяса, отсутствие детей, мнение об СВО: как живет Светлана Камынина

Актриса Светлана Камынина активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?
Что известно о карьере и личной жизни Камыниной
Светлана Камынина родилась 25 февраля 1979 года на Украине, но потом с родителями переехала в Челябинск.
После окончания девятого класса Камынина поступила в Московскую банковскую школу при Центробанке Российской Федерации. После второго года обучения ее взяли сразу на третий курс Всероссийского заочного финансово-экономического института.
Однако она с детства мечтала стать актрисой и после окончания обучения три года отработала в банке, а затем подала документы на актерский факультет в Международный славянский институт.
В 2004 году Камынина начала сниматься в эпизодических ролях, первым проектом стал сериал «Аэропорт». В 2005–2006 годах она играла на сцене Московского областного ТЮЗа.
В 2006 году перешла в труппу театра «Практика». В 2007 году она встретилась с французским режиссером Жоэлем Помра, который ставил спектакль «Этот ребенок». В 2010 году режиссер поставил спектакль «Пиноккио» с участием Камыниной на сцене Центра имени Мейерхольда.
В 2010 году вышел сериал «Интерны», в котором актриса сыграла главврача Анастасию Кисегач. Эта роль принесла ей популярность. Помимо этого, Камынина снималась в картинах «Простые вещи», «Девочки», «Фитнес», «Тур с Иванушками», «Избранный» и других. Всего в ее фильмографии более 60 работ.
Камынина не замужем. Детей у 47-летней актрисы тоже нет.
Она говорила, что не собирается «рожать для себя», так как считает, что для воспитания ребенка важна полноценная семья.
Чем сейчас занимается Камынина
Светлана Камынина продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Каренина».
В скором времени выйдут ленты «День рождения семьи», «Два холма. Начало» и «Джайв» с ее участием.
Камынина также имеет диплом карьерного коуча. Сейчас, помимо съемок в кино, она помогает людям выбрать вектор профессионального роста.
«Это очень длительный и серьезный процесс. Волшебной таблетки нет. Секретный секрет, как это сделать, я вам тоже не открою, но с помощью коуча, в том числе, это можно осуществить. Главное — желание найти и обрести это дело. Ведь, как известно, все искренние желания — это самые сильные желания, перед которыми исчезают все трудности и проблемы», — рассказывала она vokrug.tv.
Также Камынина активно работает над собой и стремится держать себя в форме. В соцсетях актриса публикует фотографии, на которых занимается спортом и гуляет. Кроме того, она отказалась от мяса.
«Я сидела на кухне у подруги, когда та разделывала свежее мясо, — не помню какое именно, — и вдруг я отчетливо увидела, почувствовала, осознала, что я сама состою из такого же мяса. С тех пор красное мясо я не ела. Курица оставалась в рационе дольше, но после курса лечебного голодания отпала всякая надобность не только в курице, но и в рыбе», — делилась актриса с Vegetarian journal.
Тему спецоперации Камынина не комментировала.
Читайте также:
Мотор на СВО, смерть мужа, уход из кино: как живет актриса Анна Фроловцева
Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова
Съемки на Украине, пост об СВО, отсутствие детей: как живет Коняшкина