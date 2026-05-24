Отказ от мяса, отсутствие детей, мнение об СВО: как живет Светлана Камынина

Актриса Светлана Камынина активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Камыниной

Светлана Камынина родилась 25 февраля 1979 года на Украине, но потом с родителями переехала в Челябинск.

После окончания девятого класса Камынина поступила в Московскую банковскую школу при Центробанке Российской Федерации. После второго года обучения ее взяли сразу на третий курс Всероссийского заочного финансово-экономического института.

Однако она с детства мечтала стать актрисой и после окончания обучения три года отработала в банке, а затем подала документы на актерский факультет в Международный славянский институт.

В 2004 году Камынина начала сниматься в эпизодических ролях, первым проектом стал сериал «Аэропорт». В 2005–2006 годах она играла на сцене Московского областного ТЮЗа.

В 2006 году перешла в труппу театра «Практика». В 2007 году она встретилась с французским режиссером Жоэлем Помра, который ставил спектакль «Этот ребенок». В 2010 году режиссер поставил спектакль «Пиноккио» с участием Камыниной на сцене Центра имени Мейерхольда.

В 2010 году вышел сериал «Интерны», в котором актриса сыграла главврача Анастасию Кисегач. Эта роль принесла ей популярность. Помимо этого, Камынина снималась в картинах «Простые вещи», «Девочки», «Фитнес», «Тур с Иванушками», «Избранный» и других. Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Камынина не замужем. Детей у 47-летней актрисы тоже нет.

Она говорила, что не собирается «рожать для себя», так как считает, что для воспитания ребенка важна полноценная семья.

Светлана Камынина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Камынина

Светлана Камынина продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Каренина».

В скором времени выйдут ленты «День рождения семьи», «Два холма. Начало» и «Джайв» с ее участием.

Камынина также имеет диплом карьерного коуча. Сейчас, помимо съемок в кино, она помогает людям выбрать вектор профессионального роста.

«Это очень длительный и серьезный процесс. Волшебной таблетки нет. Секретный секрет, как это сделать, я вам тоже не открою, но с помощью коуча, в том числе, это можно осуществить. Главное — желание найти и обрести это дело. Ведь, как известно, все искренние желания — это самые сильные желания, перед которыми исчезают все трудности и проблемы», — рассказывала она vokrug.tv.

Также Камынина активно работает над собой и стремится держать себя в форме. В соцсетях актриса публикует фотографии, на которых занимается спортом и гуляет. Кроме того, она отказалась от мяса.

«Я сидела на кухне у подруги, когда та разделывала свежее мясо, — не помню какое именно, — и вдруг я отчетливо увидела, почувствовала, осознала, что я сама состою из такого же мяса. С тех пор красное мясо я не ела. Курица оставалась в рационе дольше, но после курса лечебного голодания отпала всякая надобность не только в курице, но и в рыбе», — делилась актриса с Vegetarian journal.

Тему спецоперации Камынина не комментировала.

