Сафронов рассказал, чей портрет никогда не стал бы писать

Народный художник Никас Сафронов заявил, что никогда не стал бы писать портрет украинского президента Владимира Зеленского. В разговоре с РИА Новости он отметил, что этот политик вряд ли войдет в историю как созидатель.
Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. <...> Не думаю, что он войдет в историю как созидатель, — сказал Сафронов.
Художник подчеркнул, что люди-разрушители никогда не становятся героями его полотен. Он добавил, что его искусство остается в истории.
Ранее Сафронов выразил желание создать портрет президента России Владимира Путина. Художник рассказал, что полотно, по его задумке, должно отражать целую эпоху. Он уточнил, что на данный момент речь идет только о замысле и внутренних эскизах.
До этого Сафронов рассказал, что в Гонконге на аукционе его картину продали за $985 тыс. (70 млн рублей), при этом сам он получил $25 тыс. (1,7 млн рублей) по контракту. По его словам, цену картин определяет только время, с годами стоимость его живописных работ растет. Он добавил, что картины покупают на аукционах частные лица и музеи.