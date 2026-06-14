Сафронов рассказал, чей портрет никогда не стал бы писать

Сафронов рассказал, чей портрет никогда не стал бы писать Сафронов заявил, что не стал бы писать портрет Зеленского

Народный художник Никас Сафронов заявил, что никогда не стал бы писать портрет украинского президента Владимира Зеленского. В разговоре с РИА Новости он отметил, что этот политик вряд ли войдет в историю как созидатель.

Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. <...> Не думаю, что он войдет в историю как созидатель, — сказал Сафронов.

Художник подчеркнул, что люди-разрушители никогда не становятся героями его полотен. Он добавил, что его искусство остается в истории.

Ранее Сафронов выразил желание создать портрет президента России Владимира Путина. Художник рассказал, что полотно, по его задумке, должно отражать целую эпоху. Он уточнил, что на данный момент речь идет только о замысле и внутренних эскизах.

До этого Сафронов рассказал, что в Гонконге на аукционе его картину продали за $985 тыс. (70 млн рублей), при этом сам он получил $25 тыс. (1,7 млн рублей) по контракту. По его словам, цену картин определяет только время, с годами стоимость его живописных работ растет. Он добавил, что картины покупают на аукционах частные лица и музеи.