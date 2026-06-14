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14 июня 2026 в 07:28

Сафронов рассказал, чей портрет никогда не стал бы писать

Сафронов заявил, что не стал бы писать портрет Зеленского

Никас Сафронов Никас Сафронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Народный художник Никас Сафронов заявил, что никогда не стал бы писать портрет украинского президента Владимира Зеленского. В разговоре с РИА Новости он отметил, что этот политик вряд ли войдет в историю как созидатель.

Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. <...> Не думаю, что он войдет в историю как созидатель, — сказал Сафронов.

Художник подчеркнул, что люди-разрушители никогда не становятся героями его полотен. Он добавил, что его искусство остается в истории.

Ранее Сафронов выразил желание создать портрет президента России Владимира Путина. Художник рассказал, что полотно, по его задумке, должно отражать целую эпоху. Он уточнил, что на данный момент речь идет только о замысле и внутренних эскизах.

До этого Сафронов рассказал, что в Гонконге на аукционе его картину продали за $985 тыс. (70 млн рублей), при этом сам он получил $25 тыс. (1,7 млн рублей) по контракту. По его словам, цену картин определяет только время, с годами стоимость его живописных работ растет. Он добавил, что картины покупают на аукционах частные лица и музеи.

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