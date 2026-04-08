Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 15:47

Сафронов рассказал о связанной с Путиным мечте

Никас Сафронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный художник России Никас Сафронов, которому исполнилось 70 лет, выразил желание создать портрет президента России Владимира Путина. В разговоре с ТАСС он отметил, что полотно, по его задумке, должно отражать целую эпоху.

Я давно мечтаю написать портрет Владимира Владимировича. Такой, на который и через 100 лет люди будут смотреть и понимать, что на нем изображен не президент, а эпоха, — заявил художник.

Художник уточнил, что на данный момент речь идет только о замысле и внутренних эскизах. Он пояснил, что эти идеи пока существуют в его воображении и для переноса их на холст необходима возможность для позирования героя. Сафронов добавил, что сможет ли он воплотить задумку в жизнь, покажет время.

Ранее художник рассказал, что на аукционе в Гонконге одна из его картин ушла с молотка за $985 тыс. (77,5 млн рублей), тогда как сам мастер по контракту получил лишь $25 тыс. (2 млн рублей). По словам живописца, истинную цену полотен определяет только время, и с годами стоимость его художественных произведений только возрастает.

Культура
Россия
Никас Сафронов
Владимир Путин
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.