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08 июня 2026 в 07:05

В России могут обязать торговые сети раскрыть важнейший показатель

Коломейцев призвал обязать торговые сети раскрывать наценку на важные товары

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от КПРФ Николай Коломейцев призвал обязать торговые сети раскрывать размер наценки на социально значимые продукты. По его словам, так россияне смогут выбирать магазины с более адекватными ценами.

Одной из целей КПРФ является борьба с бедностью и государственный контроль над ценами на товары первой необходимости. Прежде всего — на продукты питания, стоимость которых часто растет без объективных причин. При этом основную маржу с этого получают даже не производители, которым действительно надо вкладывать деньги в развитие, а торговые сети, которые только перепродают продукцию. Считаю, что будет правильно законодательно обязать магазины публиковать на ценниках размер наценки. Так граждане смогут не только узнавать, у кого именно случился приступ жадности, но и выбирать супермаркеты с адекватной накруткой, — высказался Коломейцев.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что средние розничные цены на яйца в России сейчас ниже 120 рублей за десяток. По его словам, этот показатель ниже, чем в 2024 году.

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